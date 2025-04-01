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        Tekirdağ'da üzüm çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce suyundan pekmez, şıra ve sirke gibi pek çok ürün elde edilen üzümün kabuğu ile çekirdeği de ekonomiye kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:42
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        Tekirdağ'da üzüm çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce suyundan pekmez, şıra ve sirke gibi pek çok ürün elde edilen üzümün kabuğu ile çekirdeği de ekonomiye kazandırılıyor.

        Enstitüde 5 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında, üzüm çekirdekleri sıkım makinesinden geçirilerek yağ elde ediliyor. 50 mililitrelik cam şişelere doldurulan yağ, enstitünün kendi mağazalarında satışa sunuluyor.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, AA muhabirine, enstitüde yaklaşık her yıl 50 ton üzüm işlendiğini söyledi.

        Üzümün posasındaki çekirdekleri değerlendirdiklerini aktaran Seçkin, "Üzüm suyu üretiminde ortaya çıkan posaları hızlıca alıyoruz. Özel olarak üretilen kurutma raflarında kurutuyoruz. Elek yardımıyla çekirdeklerin ayrımını yapıyoruz. Yıkama ve kurutmanın ardından soğuk sıkım yöntemiyle yağını elde ediyoruz." dedi.

        Seçkin, üzüm çekirdeğinin işlenmesiyle ekonomik değer kazandığını belirterek,"Üzümün çekirdeğinden elde ettiğimiz yağ aranılan bir yağ. Çeşitli ilaçların üretiminde de kullanılıyor. Aynı zamanda gıda olarak da tüketilebiliyor. Günlük beslenmemizde ve kozmetik olarak kuruyan cildimizde kullanabiliriz." diye konuştu.

        - "Üreticiler tarafından atık olarak görülen ürünler çok değerli"

        Üzüm çekirdeği üretimi konusunda üreticilere her zaman teknik destek sağlamaya hazır olduklarını anlatan Seçkin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Üreticiler tarafından atık olarak görülen ürünler çok değerli. Üzüm çekirdeği yağı ve elde ettiğimiz çekirdek unu çok değerli. Antioksidan bakımından zengin olan ürünler. Sağlık açısından yapılan araştırmalarda kanın pıhtılaşmasını önlemesinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve kalp damar hastalıklarında önleyici etkisinin olduğu görülmektedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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