Tekirdağ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan A.T'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçenin Reşadiye Mahallesi'nde önceki gün otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen O.K., aracının yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polislerce yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.