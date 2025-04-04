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        Tekirdağ'ın "sarı gelini" olarak adlandırılan kanola kente güzellik katıyor

        Tekirdağ'da kanola bitkisinin çiçek açması tarım alanlarını renklendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:16 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:37
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        Tekirdağ'ın "sarı gelini" olarak adlandırılan kanola kente güzellik katıyor
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        Tekirdağ'da kanola bitkisinin çiçek açması tarım alanlarını renklendirdi.

        Sarı ve yeşile bürünen tarlalar, bölgeye ayrı güzellik kattı.

        Bazı vatandaşlar ve sürücüler, kanola çiçeklerinin arasında fotoğraf çektirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kanolaların çiçek açmasıyla tarlaların eşsiz manzaralar sunduğunu söyledi.

        Tekirdağ'da vatandaşları sarının en güzel tonunun karşıladığını aktaran Karaküçük, "Tekirdağ'da kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi renk cümbüşü sunuyor." dedi.

        Vatandaşlardan Gürkan Demir de nisan ayında Trakya'nın "sarı gelinliği"ni giydiğini dile getirdi.

        Mavi, yeşil ve sarı güzellikler arasında güzel fotoğraf karesiyle anı ölümsüzleştirdiğini anlatan Demir, "Tarımsal ve sanatsal olarak çok güzel bir bitki. Nisan ayı içerisinde fotoğraf tutkunları da gelmeye başlıyor. Trakya'da kanola için festivaller düzenleniyor. Son zamanlarda tarımsal olarak Trakya'nın yarısı sarıya bürünüyor." şeklinde konuştu.

        Kırklareli'nden Tekirdağ'a ziyaret için gelen Ecem Varışlı da tarlaların sarı görüntüsünün benzersiz güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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