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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:11
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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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