Tekirdağ'da Ramazan Bayramı'nda 3 bin 777 polis ve jandarma görev yapacak.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayramda huzur ve güven ortamının bozulmaması ve vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için her türlü tedbir alındı.



Bayramda vatandaşların yoğun olacağı yerler, meydanlar, şehir içi ve şehirler arası yollar, alışveriş ve eğlence yerleri, ibadethaneler, otogarlar ve umuma açık mahallerde alınan güvenlik tedbirleri artırılarak yeteri kadar kolluk personeli görevlendirildi.



Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı 1410 personelle, İl Emniyet Müdürlüğü 2 bin 367 personelle, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 1 gemi, 6 devriye botu, 6 kara aracı ve 78 personelle görev yapacak.



İl Sağlık Müdürlüğünce de yeteri kadar personel görevlendirilerek eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılarak teyakkuz halinde bulunulacak.







