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        Tekirdağ'da 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 08:51 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:04
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        Tekirdağ'da 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
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        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki 59 S 2100 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi Veliköy Işıklar mevkisinde çarpıştı. Savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

        Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 18 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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