Tekirdağ'da 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki 59 S 2100 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi Veliköy Işıklar mevkisinde çarpıştı. Savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

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