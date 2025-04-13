Tekirdağ'da kiraz bahçeleri ağaçların çiçek açmasıyla beyaza büründü

Bu yıl baharın erken geldiğini belirten Meral, kuşların cıvıltısı ve bahçenin doğal güzelliğinin kartpostallık görüntüler oluşturduğunu belirtti.

Kent ekonomisinde önemli yere sahip kirazın yetiştirildiği bahçelerdeki yaklaşık 2 bin 550 dekarda bulunan 100 bin meyve ağacı beyaz çiçeklerle süslendi.

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