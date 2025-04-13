Tekirdağ'da kiraz bahçeleri ağaçların çiçek açmasıyla beyaza büründü
Tekirdağ'da ağaçların çiçek açtığı kiraz bahçeleri, beyaz örtüyle kaplandı.
Tekirdağ'da ağaçların çiçek açtığı kiraz bahçeleri, beyaz örtüyle kaplandı.
Yıllık ortalama yaklaşık 3 bin ton kiraz üretiminin gerçekleştirildiği Tekirdağ'daki bahçelerde havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçek açtı.
Kent ekonomisinde önemli yere sahip kirazın yetiştirildiği bahçelerdeki yaklaşık 2 bin 550 dekarda bulunan 100 bin meyve ağacı beyaz çiçeklerle süslendi.
Çiftçi Eşref Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 dekarlık kiraz bahçesinin gelinliğini giydiğini söyledi.
Bu yıl baharın erken geldiğini belirten Meral, kuşların cıvıltısı ve bahçenin doğal güzelliğinin kartpostallık görüntüler oluşturduğunu belirtti.
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