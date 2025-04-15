Tekirdağ'dan kısa kısa
Çorlu Belediyesince ilçedeki okullarda düzenlenen afet eğitimleri sürüyor.
Çorlu Belediyesince ilçedeki okullarda düzenlenen afet eğitimleri sürüyor.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, öğrencilerin olası afetlerde doğru davranış göstermelerini hedefleyen eğitimlerin alanında uzman eğitmenlerce gerçekleştirildiğini belirtti.
Çocukların ve gençlerin, hayatın bir gerçeği olan afetler konusunda bilinçli olmasının hayati önem taşıdığını aktaran Sarıkurt, Çorlu Belediyesi olarak gençlerin güvenliği için bu tür eğitimlere önem verdiklerini kaydetti.
Eğitimler kapsamında öğrencilere deprem, yangın, sel gibi doğal afetler başta olmak üzere, çeşitli afet türleri hakkında bilgi verildiğini dile getiren Sarıkurt, "Afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler, ekiplerimiz tarafından öğrencilere uygulamalı olarak anlatılıyor. İlk yardım bilgilerinin de aktarıldığı eğitimlerde afet çantası hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler de öğrencilere aktarılıyor." ifadelerini kullandı.
- Çorlu'da ıhlamur fidanı dağıtıldı
Çorlu Belediyesince vatandaşlara ıhlamur fidanı dağıtıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, doğayı yeşillendirme ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.
Çorlu Belediyesince yetiştirilen ıhlamur fidanlarını, vatandaşlarla buluşturduklarını aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:
"Etkinliğe katılan vatandaşlar, hem doğaya katkı sağlamanın hem de mis kokulu ıhlamur ağaçlarına sahip olmanın mutluluğunu yaşadı. Kendi fidanlığımızda, belediye seralarımızda özenle yetiştirdiğimiz ıhlamur fidanlarını vatandaşlarımızla buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu etkinliğimizle hem ilçemizin yeşil dokusunu zenginleştirmeyi hem de vatandaşlarımızın evlerinde, bahçelerinde doğayla iç içe bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçladık. Doğaya yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır."
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