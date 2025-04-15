Çorlu Belediyesince ilçedeki okullarda düzenlenen afet eğitimleri sürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, öğrencilerin olası afetlerde doğru davranış göstermelerini hedefleyen eğitimlerin alanında uzman eğitmenlerce gerçekleştirildiğini belirtti.

Çocukların ve gençlerin, hayatın bir gerçeği olan afetler konusunda bilinçli olmasının hayati önem taşıdığını aktaran Sarıkurt, Çorlu Belediyesi olarak gençlerin güvenliği için bu tür eğitimlere önem verdiklerini kaydetti.

Eğitimler kapsamında öğrencilere deprem, yangın, sel gibi doğal afetler başta olmak üzere, çeşitli afet türleri hakkında bilgi verildiğini dile getiren Sarıkurt, "Afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler, ekiplerimiz tarafından öğrencilere uygulamalı olarak anlatılıyor. İlk yardım bilgilerinin de aktarıldığı eğitimlerde afet çantası hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler de öğrencilere aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

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