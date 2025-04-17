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        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 08:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 08:27
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Malkara ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, 20 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

        -Elektronik sigara ele geçirildi

        Muratlı ilçesinde 23 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yaptı.

        Yeşilsırt Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 23 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine F.Ç'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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