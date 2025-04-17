Tekirdağ'da asayiş
Malkara ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Malkara ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, 20 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
-Elektronik sigara ele geçirildi
Muratlı ilçesinde 23 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yaptı.
Yeşilsırt Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 23 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine F.Ç'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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