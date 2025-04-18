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        Tekirdağ'da yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

        Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:07
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        Tekirdağ'da yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
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        Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Marmaraereğlisi ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçı İbrahim Özkan, 2 yunusun tekneyi takip ettiğini gördü. Özkan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Yunuslar, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

        Balıkçı İbrahim Özkan, gazetecilere, yunusların zaman zaman teknelerine eşlik ettiğini belirterek, denizde yunuslar eşliğinde keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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