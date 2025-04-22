Tekirdağ'da doğa yürüyüşü düzenlendi
Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.
Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe doğaseverler ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri katıldı.
Yeniköy Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar Nişantepe-Uçmakdere parkurunda yürüyüş gerçekleştirdi.
Doğaseverler ve öğrenciler, Ganos Dağı eteklerindeki parkurda bölgenin güzelliklerini keşfetti.
Doğayla iç içe vakit geçiren katılımcılar, gün boyunca keyifli bir deneyim yaşadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.