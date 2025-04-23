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        Tekirdağ'da depremde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deprem sırasında balkondan atlayan 2 kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:41
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        Tekirdağ'da depremde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deprem sırasında balkondan atlayan 2 kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Çerkezköy ve Veliköy Mahallesi'nde deprem sırasında evlerinin balkonundan atlayan 2 kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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