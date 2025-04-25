Tekirdağ'da yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaporta boya atölyesinde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaporta boya atölyesinde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bir kaporta boya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, atölyede onarım için bulunan 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.