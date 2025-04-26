Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı

Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ile çok sayıda fişek ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 3 zanlı, 150 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 132 tabanca fişeği, kama ve döner bıcağı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

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