Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı

        Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ile çok sayıda fişek ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ile çok sayıda fişek ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 3 zanlı, 150 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından tespit edildi.

        Ekipler, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 132 tabanca fişeği, kama ve döner bıcağı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        ﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da doğal gaz kuyusundaki gaz kaçağı kontrol altına al...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da doğal gaz kuyusundaki gaz kaçağı kontrol altına al...
        Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını kente çekiyor
        Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını kente çekiyor
        Tekirdağ'da özel çocuklar aileleriyle birlikte çevre temizliği yaptı
        Tekirdağ'da özel çocuklar aileleriyle birlikte çevre temizliği yaptı
        Tekirdağ'da doğal gaz kuyusunda gaz kaçağına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da doğal gaz kuyusunda gaz kaçağına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da doğal gaz kuyularında gaz kaçağına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da doğal gaz kuyularında gaz kaçağına müdahale ediliyor