Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı
Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ile çok sayıda fişek ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ile çok sayıda fişek ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 3 zanlı, 150 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından tespit edildi.
Ekipler, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 132 tabanca fişeği, kama ve döner bıcağı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
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