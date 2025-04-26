Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da üretilen brülör ve yoğuşmalı kazanlar 50 ülkeye ihraç ediliyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'daki firma, ürettiği brülör ve yoğuşmalı kazanları 50 ülkeye ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da üretilen brülör ve yoğuşmalı kazanlar 50 ülkeye ihraç ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'daki firma, ürettiği brülör ve yoğuşmalı kazanları 50 ülkeye ihraç ediyor.

        Çorlu ilçesinde 50 bin metrekare açık, 16 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrikada 200 kişi istihdam ediliyor.

        Tesiste brülör, yoğuşmalı kazan, sıcak hava jeneratörleri ve endüstriyel fırın gibi ürünler üretiliyor.

        İki farklı markayla üretilen brülörler ve yoğuşmalı kazanlar, 50 ülkeye gönderiliyor.

        Termo Isı Fabrika Müdürü Bünyamin Uysal, AA muhabirine, firmanın 1967 yılında İstanbul'da kurulduğunu söyledi.

        Şirketin ısıtma sektörünün öncüleri arasında yer aldığını ifade eden Uysal, ürettikleri brülörün, çeşitli yakıt türlerini kullanarak enerji üreten ve bu enerjiyi ısı şeklinde dışarıya veren yanma sisteminin parçası olduğunu belirtti.

        Brülörlerin, endüstride ve günlük hayatta birçok alanda kullanıldığını dile getiren Uysal, "Çimento fabrikaları, termik santraller, buhar kazanları, sıcak su kazanları gibi çok geniş bir kullanım alanı var. Biz, dünyanın dört bir yanına 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız." dedi.

        Uysal, firmanın uzman ekipleriyle, sürekli yeni ürün geliştirerek ürün gamını genişletme çalışmaları da yaptığını dile getirdi.

        - İngiltere'den Yeni Zelanda'ya ihracat

        Yoğuşmalı kazanların özellikle konutlarda ısınma ve sıcak su amaçlı kullanıldığına işaret eden Uysal, "Üretimde 10 yılın sonunda yıllık 10 binin üzerinde üretim adediyle pazar lideri konumundayız." dedi.

        Uysal, 50 ülkeye yoğuşmalı kazan sattıklarını, ihracatlarını her yıl artırdıklarını belirterek, İrlanda, İngiltere, Romanya, İspanya, Rusya, Türk cumhuriyetleri, Şili, Meksika, Endonezya, Malezya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere satış yaptıklarını anlattı.

        Uysal, firmanın uzun yıllar içinde edinilmiş olan deneyimle müşterilerinin farklı taleplerine de karşılık verdiğini, yurt içi ve dışında anahtar teslimi, devlet ve özel sektör taahhüt projeleri de gerçekleştirdiğini anlattı.

        - "İhracat şampiyonu olduk"

        Markalardan birisiyle son 4 yılın ihracat şampiyonu olduklarını ve geçen yıl İhracatçılar Meclisince inovasyon birincisi seçildiklerini ifade eden Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yoğuşmalı kazanlarda üretimimiz her geçen yıl artmaya başladı. Bu işi biraz insan gücünden çıkarıp otomasyona geçirmeyi, verimliliği artırmayı düşündük. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının dijitalleşme ve verimlilik artışıyla ilgili bir projesine katıldık.

        Projeye başvurmadan önce günde 20 yoğuşmalı kazan üretirken projenin ardından günde 50'nin üzerinde kazan üretmeye başladık. Üç katı verim artışı sağladık. Projeyle kullandığımız sistemleri yeni üretim hatlarına entegre ettik. Üretim süreçlerini otomatik olarak takip edebiliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirilen zanlılar gözal...
        Tekirdağ'da evlerinde ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirilen zanlılar gözal...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da doğal gaz kuyusundaki gaz kaçağı kontrol altına al...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da doğal gaz kuyusundaki gaz kaçağı kontrol altına al...