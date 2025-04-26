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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:14 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:14
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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Tekirdağ Jandarma Komutanlığı tarafından, bazı şüphelilerin, mağdurları sosyal medya üzerinden tuzağa düşürerek elde ettikleri özel görüntülerle şantaj yaptıkları ve bu yöntemle toplamda 8 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Tekirdağ ve Edirne'de "nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde mağdurlara ait 18 kredi kartı ile 6 cep telefonuna el konuldu.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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