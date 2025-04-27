Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Küçük balıkçı teknelerinin denize çıkmadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini ve deniz ulaşımında aksamalar olabileceğini ifade etti.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

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