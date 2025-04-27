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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

        Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 27.04.2025 - 16:59
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
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        Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, öğlenden sonra başlayan poyrazın etkisini arttırdığını söyledi.

        Küçük balıkçı teknelerinin denize çıkmadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini ve deniz ulaşımında aksamalar olabileceğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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