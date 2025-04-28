Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 941 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 28 ton 658,5 litre kaçak içki, 10 litre etil alkol, 164 paket gümrük kaçağı sigara, 163 kilogram tütün, 650 bandrol ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

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