Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculardan Vali Soytürk'e ziyaret

        Serbest Dalış Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Tekirdağlı sporcular Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:08 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculardan Vali Soytürk'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Serbest Dalış Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Tekirdağlı sporcular Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Çanakkale'de 16-20 Nisan'da düzenlenen şampiyonada Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları Tekirdağ'ı temsil etti.

        Organizasyonda kulüp sporcuları 23 madalya kazanarak, büyük erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, büyük bayanlar kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu. Beş sporcu Serbest Dalış Milli Takım kadrosuna seçildi.

        Sporcular antrenörleri Sertan Aydın ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek mayıs sonunda Yunanistan'da düzenlenecek olan Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.

        Ziyarette, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Valisi Soytürk çocuk bayramı konserine katıldı
        Tekirdağ Valisi Soytürk çocuk bayramı konserine katıldı
        Tekirdağ'da 28 bin 658 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da 28 bin 658 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Trakya'da artan böcek popülasyonu tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor
        Trakya'da artan böcek popülasyonu tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edilidi, balıkçılar denize açıla...
        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edilidi, balıkçılar denize açıla...