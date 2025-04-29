Tekirdağ Valisi Soytürk çocuk bayramı konserine katıldı

Konsere, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Parıltı, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.

Soytürk, konserin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve koroda yer alan öğrencilere teşekkür etti.

Konserin ardından bir konuşma yapan Vali Recep Soytürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıldönümünü kutladıklarını belirtti.

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