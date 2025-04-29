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        Tekirdağ Valisi Soytürk çocuk bayramı konserine katıldı

        Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk bayramı konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:17 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:17
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        Tekirdağ Valisi Soytürk çocuk bayramı konserine katıldı
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        Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk bayramı konseri düzenlendi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen konserde çocuk korosu dinleyicilerle buluştu.

        Konserin ardından bir konuşma yapan Vali Recep Soytürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıldönümünü kutladıklarını belirtti.

        Soytürk, konserin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve koroda yer alan öğrencilere teşekkür etti.

        Konsere, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Parıltı, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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