Hayrabolu'da kanola tarlaları sarıya büründü
Hayrabolu ilçesinde kanolaların çiçek açmasıyla renklenen tarlalar sürücülere renkli bir rota sunuyor.
Hayrabolu ilçesinde kanolaların çiçek açmasıyla renklenen tarlalar sürücülere renkli bir rota sunuyor.
Gün boyunca yoldan geçenler, kanola tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflıyor.
Kanola tarları fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine bu yıl ilçede 12 bin dekar alanda kanola ekildiğini söyledi.
Kanola tarlarının güzel görüntüler oluşturduğunu ifade eden Çıkrıkçılı, kanolaların turizmede katkı sağladığını sözlerine ekledi.
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