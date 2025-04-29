Hayrabolu'da kanola tarlaları sarıya büründü

Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine bu yıl ilçede 12 bin dekar alanda kanola ekildiğini söyledi.

Gün boyunca yoldan geçenler, kanola tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflıyor.

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