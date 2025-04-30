Tekirdağ Valisi Soytürk üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan Soytürk, eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

NKÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğunca, Rektörlük Konferans salonunda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine yönelik meslek tanıtım etkinliği düzenlendi.

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