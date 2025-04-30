Tekirdağ'da bir gencin öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası

–Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Efecan Fandos'u (18) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar Ozan Ildız (21) ve Nihat Can Akşit (20) ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, maktulün annesi Melis ve babası Uğur Fandos da hazır bulundu.

Efecan Fandos'un anne ve babası, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan Ozan Ildız, olay sırasında alkollü olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Nihat Can Akşit ise suçsuz olduğunu savundu.

Savunmaların ardından karar için ara veren mahkeme heyeti, avukatları da dinledikten sonra sanıklar hakkında hükmünü açıkladı. Mahkeme, her iki sanığa da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

– Olay

Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı’nda 7 Ekim 2024 tarihinde Efecan Fandos (18) ile Ozan Ildız (21) ve Nihat Can Akşit (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.