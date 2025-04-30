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        Tekirdağ'da bir gencin öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası

        –Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Efecan Fandos'u (18) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:08
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        Tekirdağ'da bir gencin öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası
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        –Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Efecan Fandos'u (18) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar Ozan Ildız (21) ve Nihat Can Akşit (20) ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, maktulün annesi Melis ve babası Uğur Fandos da hazır bulundu.

        Efecan Fandos'un anne ve babası, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Sanıklardan Ozan Ildız, olay sırasında alkollü olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Nihat Can Akşit ise suçsuz olduğunu savundu.

        Savunmaların ardından karar için ara veren mahkeme heyeti, avukatları da dinledikten sonra sanıklar hakkında hükmünü açıkladı. Mahkeme, her iki sanığa da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        – Olay

        Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı’nda 7 Ekim 2024 tarihinde Efecan Fandos (18) ile Ozan Ildız (21) ve Nihat Can Akşit (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fandos, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fandos, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ildız ve Akşit, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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