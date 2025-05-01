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        Tekirdağ'da bir kadının komşusunun oğlu tarafından bıçakla yaralandığı iddia edildi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:58 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:58
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        Tekirdağ'da bir kadının komşusunun oğlu tarafından bıçakla yaralandığı iddia edildi
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.

        İddiaya göre, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Rabia Y. (25), komşularının çocuğu İ.Ş. (14) tarafından çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle evlerine çağrıldı.

        İ.Ş, eve gelen kadını boğazından bıçakla yaralayıp, cep telefonu ve bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu İ.Ş. ile ona yardım ettikleri öne sürülen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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