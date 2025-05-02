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        Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi

        Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:09 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:20
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        Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi
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        Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

        Süleymanpaşa Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen şenlik, Peştemalcı Caddesi'nde oluşturulan kortejle başladı.

        Vatandaşlar, müzik gruplarının ezgileri eşliğinde sahil dolgu alanına yürüdü.

        Kadın ve çocuklar, kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

        Korteje eşlik etmesi için süslenen develer ve faytonlar vatandaşlardan ilgi gördü.

        Kortejin ardından amfi tiyatroda şenlik ateşi yakıldı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada Tekirdağ'da Kakava ateşini yaktıklarını belirtti.

        Vatandaşlarla bir arada olduklarını aktaran Nallar, "Kakava Hıdrellez Şenliği"ni geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

        Şenliğe, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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