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        Tekirdağ'da 120 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:46 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:46
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        Tekirdağ'da 120 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 120 bin makaron ve 20 kilogram tütün ele geçirdi.

        İş yeri sahibi T.D. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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