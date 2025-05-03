Tekirdağ'da 120 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'da 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 120 bin makaron ve 20 kilogram tütün ele geçirdi.
İş yeri sahibi T.D. hakkında adli işlem yapıldı.
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