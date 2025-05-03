Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde örgütlü bir şekilde kiraladıkları evlerde Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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