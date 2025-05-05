Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Trakya'da nikah dairelerinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:07 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da nikah dairelerinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.

        Tekirdağ'da, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı nikah dairelerinde 20 çiftin nikahı kıyıldı.

        Nikah için gelenlerden İrem Aral, AA muhabirine, özellikle bu tarihi seçtiklerini söyledi.

        5 Mayıs 2025'in kendileri için bundan sonra çok anlamlı olacağını aktaran Aral, güzel bir tarihte imza attıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Edirne'de 11, Kırklareli'nde ise 2 çiftin nikahı kıyıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı
        Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten "dur" ihtarına uymayan cipin çarpmasıyla yarala...
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten "dur" ihtarına uymayan cipin çarpmasıyla yarala...
        Tekirdağ'da 'dur' ihtarına uymayan sürücünün cipiyle çarptığı polisin tedav...
        Tekirdağ'da 'dur' ihtarına uymayan sürücünün cipiyle çarptığı polisin tedav...
        Tekirdağ açıklarında yunuslar görüntülendi
        Tekirdağ açıklarında yunuslar görüntülendi
        'Deprem sonrası çocuğun duygusal güvenliği de önemli'
        'Deprem sonrası çocuğun duygusal güvenliği de önemli'
        Tekirdağ'da yunuslar görüntülendi
        Tekirdağ'da yunuslar görüntülendi