Trakya'da nikah dairelerinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.
Tekirdağ'da, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı nikah dairelerinde 20 çiftin nikahı kıyıldı.
Nikah için gelenlerden İrem Aral, AA muhabirine, özellikle bu tarihi seçtiklerini söyledi.
5 Mayıs 2025'in kendileri için bundan sonra çok anlamlı olacağını aktaran Aral, güzel bir tarihte imza attıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Edirne'de 11, Kırklareli'nde ise 2 çiftin nikahı kıyıldı.
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