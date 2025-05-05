Trakya'da nikah dairelerinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.

Tekirdağ'da, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı nikah dairelerinde 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah için gelenlerden İrem Aral, AA muhabirine, özellikle bu tarihi seçtiklerini söyledi.

5 Mayıs 2025'in kendileri için bundan sonra çok anlamlı olacağını aktaran Aral, güzel bir tarihte imza attıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Edirne'de 11, Kırklareli'nde ise 2 çiftin nikahı kıyıldı.