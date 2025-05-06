Tekirdağ'da otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çerkezköy-Çorlu yolunda Kürşat Çakal (34) idaresindeki 34 TZ 2381 plakalı otomobil ile R.R.Y. yönetimindeki 59 M 8606 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Çakal, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çerkezköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Çakal'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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