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        Tekirdağ'da otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 01:45 Güncelleme: 06.05.2025 - 01:45
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        Tekirdağ'da otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Çerkezköy-Çorlu yolunda Kürşat Çakal (34) idaresindeki 34 TZ 2381 plakalı otomobil ile R.R.Y. yönetimindeki 59 M 8606 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Çakal, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çerkezköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Çakal'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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