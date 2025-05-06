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        Tekirdağ'da üreticiler buğdayda rekolte kaybı yaşamamak için yağış bekliyor

        Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Tekirdağ'da beklenen yağışların olmamasının, buğdayda rekolte kaybına neden olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:00
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        Tekirdağ'da üreticiler buğdayda rekolte kaybı yaşamamak için yağış bekliyor
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        Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Tekirdağ'da beklenen yağışların olmamasının, buğdayda rekolte kaybına neden olabileceğini söyledi.

        Toruk, Kepenekli Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte beklenen yağışlarının olmamasının çiftçileri endişelendirdiğini belirtti.

        Tekirdağ'da geçen yıl ayçiçeğinde kuraklıktan dolayı olumsuzluk yaşandığını ifade eden Toruk, "Ayçiçeğindeki yoğun kuraklığı bu sene buğdayda yaşıyoruz. Kışın çok kurak bir sezon geçti, hava sıcaklığı da çok düşmedi. Bitkiler, özellikle buğday ve arpa kuraklık stresi yaşarken bu sefer, Nisan'da bir kar yağdı, karla birlikte don yaptı. Kuraklık stresinde olan bitkiler bu sefer soğuk stresine maruz kaldılar." dedi.

        Toruk, çiftçilerin buğdayda verim kaybı yaşamaması için yağış beklediğini dile getirdi.

        Çiftçi Kemal Nehir de yağışlarının olmaması halinde buğday veriminde yarı yarıya düşüş olabileceğini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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