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        Tekirdağ'da resim öğretmenlerinin eserleri sanatseverlerle buluştu

        –Tekirdağ'da farklı okullarda görev yapan resim öğretmenlerinin eserlerinin yer aldığı "Birlikten Renk Doğar" isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:21
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        Tekirdağ'da resim öğretmenlerinin eserleri sanatseverlerle buluştu
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        –Tekirdağ’da farklı okullarda görev yapan resim öğretmenlerinin eserlerinin yer aldığı “Birlikten Renk Doğar” isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, 20 resim öğretmeninin farklı tekniklerle hazırladığı 40 eser yer aldı.

        Öğretmenlerin sanatın birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, sergide çok değerli çalışmaların bulunduğunu söyledi.

        Karaküçük, öğretmenlerin büyük emek vererek hazırladığı eserlerin çok başarılı olduğunu belirterek katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

        Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Nur Ulutürk ise serginin üç gün boyunca ziyarete açık olacağını belirtti.

        Her öğretmenin kendi tarzını yansıttığını dile getiren Ulutürk, "Herkes kendi bakış açısıyla özgün eserler ortaya koydu. Öğretmenler olarak sanatın birleştirici gücünü ortaya koymaya çalıştık." dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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