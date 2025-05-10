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        Tekirdağ'da Engelliler Haftası törenle kutlandı

        Tekirdağ'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:38
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        Tekirdağ'da Engelliler Haftası törenle kutlandı
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        Tekirdağ'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve engelli dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Özdemir, burada yaptığı konuşmada, engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kurumların ve vatandaşların engelli bireylere karşı her zaman duyarlı olması gerektiğini belirten Özdemir, özel bireylerin hayatlarına dokunmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

        Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören öğrencilerin gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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