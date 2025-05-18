Tekirdağ'da "Trak Ana Tanrıçanın İzleri" sergisi açıldı

Sergide 25 eserin bulunduğunu anlatan Karaküçük, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde gerçekleşen faaliyetler kapsamında yurt çapında 102 sergimiz yıl boyunca çeşitli tarihlerde açık olacak. Bu kapsamda bugün açılışını yaptığımız sergimiz ziyaretçilerini bekliyor."dedi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında "Trak Ana Tanrıçanın İzleri" sergisinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açılan sergide, Kybele, Artemis, Hera ve Athena gibi heykelcikler yer aldı.

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