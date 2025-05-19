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        Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında şarkıcı Semicenk konser verdi

        Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Semicenk konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 23:34 Güncelleme: 19.05.2025 - 23:34
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        Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında şarkıcı Semicenk konser verdi
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        Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Semicenk konser verdi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen konserde sahne alan Semicenk, şarkılarını seslendirdi.

        Semicenk'in söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

        Konser sonunda Semicenk'e çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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