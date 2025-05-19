Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında şarkıcı Semicenk konser verdi

Konser sonunda Semicenk'e çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirtti.

Semicenk'in söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

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