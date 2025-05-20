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        Tekirdağ'da evin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturdukları evin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 20.05.2025 - 21:05
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        Tekirdağ'da evin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturdukları evin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katındaki camından bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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