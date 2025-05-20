Tekirdağ'da evin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katındaki camından bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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