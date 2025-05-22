Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gözyüzünde işledi

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gamze Ülker eşliğinde her hafta farklı bir etkinliğe katılan öğrenciler, bu hafta Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği doğa harikası Uçmakdere’ye geldi.

Paraşüt pilotları eşliğinde 250 metrelik pistten uçuş yapan öğrenciler, gökyüzüyle buluşma fırsatı yakaladı.

Ülker, AA muhabirine, öğrencilerle birlikte mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Doğa sporları dersi kapsamında her hafta ayrı bir etkinlik organize ettiklerini ifade eden Ülker, "Bu haftaki etkinliğimizde mavi ile yeşilin buluştuğu bu doğa harikası yer olan Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapmak istedik. Herkes için çok farklı ve keyifli bir etkinlik oldu." dedi.

Öğrencilerden Ceyda Kahve de yamaç paraşütü yapmanın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu aktardı.