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        Dünya şampiyonasından bronz madalyayla dönen Berfin Avcı yeni hedefler peşinde

        Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan milli karateci Berfin Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:23
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        Dünya şampiyonasından bronz madalyayla dönen Berfin Avcı yeni hedefler peşinde
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        Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan milli karateci Berfin Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

        Tekvandoda dünya ikinciliği ve iki Türkiye şampiyonluğu bulunan 13 yaşındaki milli sporcu, 10-14 Mayısta düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Avcı, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kürsüde yer alarak, yeni başarılara imza atmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Avcı, AA muhabirine, dünya şampiyonasında ülkesini temsil ettiğini için gururlu olduğunu söyledi.

        Şampiyonanın kendisi için çok önemli bir tecrübe olduğunu aktaran Avcı, "Maçlar güzel geçti, diğer milli sporcu arkadaşlarımız da derece yaptı. Ben de dereceye attım, üçüncü oldum, çok mutluyum. Hedefim Avrupa maçlarında birinci olmak. Seneye gençler var, gençler de dünya maçları var. Onlara gitmek, orada birincilik elde etmek istiyorum." dedi.

        Antrenör Erdal Duman da sporcusunun bu yıl önemli dereceler kazandığını ifade etti.

        Dünya şampiyonasında sporcusunun madalyayla dönmesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Duman, "Berfin çok büyük bir başarı göstererek dünya üçüncüsü oldu. Takım olarak, milli takım olarak da ilk defa bu kadar ülkemize madalya getiren bir dönem yaşadık. İstikrarlı çalışması, azimli, hırslı, kararlı olması bu başarıları elde ettirdi. Bu yıl Berfin için bir de Yıldızlar Avrupa Şampiyonası var. Kazasız belasız bir şekilde antrenmanlarımıza devam edip oradan altın madalya bekliyoruz." diye konuştu.

        Duman, sporcusunun her zaman çok emek verdiğini ve kürsüye çıkarak emeklerinin karşılığını aldığını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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