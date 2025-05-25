Dünya şampiyonasından bronz madalyayla dönen Berfin Avcı yeni hedefler peşinde

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan milli karateci Berfin Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

Tekvandoda dünya ikinciliği ve iki Türkiye şampiyonluğu bulunan 13 yaşındaki milli sporcu, 10-14 Mayısta düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Avcı, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kürsüde yer alarak, yeni başarılara imza atmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Avcı, AA muhabirine, dünya şampiyonasında ülkesini temsil ettiğini için gururlu olduğunu söyledi.

Şampiyonanın kendisi için çok önemli bir tecrübe olduğunu aktaran Avcı, "Maçlar güzel geçti, diğer milli sporcu arkadaşlarımız da derece yaptı. Ben de dereceye attım, üçüncü oldum, çok mutluyum. Hedefim Avrupa maçlarında birinci olmak. Seneye gençler var, gençler de dünya maçları var. Onlara gitmek, orada birincilik elde etmek istiyorum." dedi.

Antrenör Erdal Duman da sporcusunun bu yıl önemli dereceler kazandığını ifade etti.