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        Tekirdağ'da kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:54
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        Tekirdağ'da kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Mürefte Mahallesi'nde ikamet eden H.A'yı telefonla arayan şüpheli, jandarma personeli olduğunu söyleyerek, eşinin silah kaçakçılığına karıştığını öne sürdü.

        Zanlı, H.A'dan eşinin isminin karıştığı suçtan kurtulması ve gerçek suçluların yakalanabilmesi için evindeki altınları çantayla parka getirmesini istedi.

        Şüphelinin yönlendirmesiyle çantayı parka götüren H.A, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olayı kiralık araçla gerçekleştiren kişinin R.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen operasyonla yakalandı.

        Araçta ele geçirilen para ve ziynet eşyaları H.A'ya teslim edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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