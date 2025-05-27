Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

        Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

        Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda açılan sergide, kursiyerler tarafından yapılan 500'e yakın el emeği ürün sergilendi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Karadayı, yaptığı açıklamada, halkın beklentileri, yetenekleri ve talepleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve mesleki kurslar açtıklarını söyledi.

        Özellikle üretime yönelik, gelir getirici ve istihdam kolaylığı sağlayıcı kurslar açtıklarını belirten Karadayı, kurslarda piyasanın ihtiyacı olan nitelikli ara eleman yetiştirdiklerini ifade etti.

        Kurslarda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı öğreterek, aile birliğine katkıda bulunan fertler yetiştirmek için tüm imkanların kullanıldığını dile getiren Karadayı, "Özellikle kadın kursiyerler, anne sağlığı, çocuk bakımı, ev ekonomisi, çevre düzenlemesi, girişimcilik ve doğal afetlerden korunma konularında bilinçlendirilerek bilinçli, kendine güvenen, yarınına umutla bakan bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Serginin 2 gün gezilebileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
        TIR'daki 5,5 kilo uyuşturucuyu 'Viva' buldu
        TIR'daki 5,5 kilo uyuşturucuyu 'Viva' buldu
        Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri ve kuryelere güvenli sürüş eğitimi verild...
        Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri ve kuryelere güvenli sürüş eğitimi verild...
        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yar...
        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yar...
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarptığı kaza kamerada
        Hafif ticari araç ile motosikletin çarptığı kaza kamerada
        Orta Çağ'da inşa edilen "Çorlu Kalesi"nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak
        Orta Çağ'da inşa edilen "Çorlu Kalesi"nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak