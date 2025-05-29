Tekirdağ'da İl Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral ve kurum yetkilileri katıldı.

AFAD'da gerçekleştirilen toplantıda afetlerin olası etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına hayata geçirilen ve devam eden çalışmalar görüşüldü.

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