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        Tekirdağ'da 248 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 248 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:24
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        Tekirdağ'da 248 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 248 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, 248 bin makaron, 20 kilogram kaçak tütün, 53 elektronik sigara ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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