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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:44
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 kilo 839 gram sentetik uyuşturucu, 815 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 218 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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