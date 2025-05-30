Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Milli yüzücü Emre Onuş, dünya şampiyonasında kürsüde yer almak istiyor

        Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan milli sporcu Emre Onuş, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalyayla dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli yüzücü Emre Onuş, dünya şampiyonasında kürsüde yer almak istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan milli sporcu Emre Onuş, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalyayla dönmek istiyor.

        Milli sporcu, ağustos ayında Romanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek kürsüde yer almak istiyor.

        Emre Onuş, AA muhabirine, her zaman başarılarıyla adından söz ettiren bir sporcu olmak istediğini söyledi.

        Katıldığı yarışların kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirten Onuş, "Bursa'da düzenlenen yarış çok güzeldi benim için. Daha önce Avrupa gençler barajını geçmiştim. Bursa'da da dünya gençler barajını geçmeyi başardım. Bu sene benim için çok yoğun olacak. Temmuz'da Avrupa Şampiyonası, ardından kulüpler şampiyonası ve sonra da dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonasında en iyi şekilde yüzüp kürsüde olmak istiyorum." dedi.

        Onuş, geçen hafta Barselona'da bir yarışa katıldığını ve bu organizasyonun kendisi için şampiyonalara hazırlık için güzel bir tecrübe olduğunu aktardı.

        Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise sporcusunun dünya gençler barajını geçerek şampiyonda ülkesini temsil etmeye hak kazandığını vurgulayarak, "Dünya gençler barajını geçmeyi başardı. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Temmuz ve ağustos ayı önemli. Şampiyonalardan güzel derecelerle dönmek istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
        BSH Türkiye, 30 yılda 100 milyondan fazla üretime imza attı
        BSH Türkiye, 30 yılda 100 milyondan fazla üretime imza attı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da Velimeşe OSB 2025 yılı istişare toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da Velimeşe OSB 2025 yılı istişare toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da apartmanın 5. katından düşen çocuk öldü
        Tekirdağ'da apartmanın 5. katından düşen çocuk öldü