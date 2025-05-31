İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Tekirdağ'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Çiftçinin derdini tarlasında, işçinin derdini çalıştığı fabrikadaki tezgahında, esnafın derdini dükkanında, sanayicinin derdini sanayi ticaret odalarında dinleyerek karşı karşıya bulunduğumuz problemlere ortak bir akıl geliştirmek suretiyle çözüm arıyoruz." dedi.

Dervişoğlu, Tekirdağ ziyaretleri kapsamında Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

Müsavat Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, siyasetçilerin kürsüler yerine zaman zaman halkın içinde konuşması gerektiğini söyledi.

Bütün Türkiye'yi dolaştıklarını ifade eden Dervişoğlu, "Görkemli toplantılar yapmak yerine vatandaşımızın derdiyle hem dert haliyle de hemhal olmak kaydıyla Anadolu'nun her yerinde dolaşıyoruz. Çiftçinin derdini tarlasında, işçinin derdini çalıştığı fabrikadaki tezgahında, esnafın derdini dükkanında, sanayicinin derdini sanayi ticaret odalarında dinleyerek karşı karşıya bulunduğumuz problemlere ortak bir akıl geliştirmek suretiyle çözüm arıyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu, her zaman milletin yanında olduklarını ve onların sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret ettiklerini dile getirdi. Vatandaşları mağdur eden olumsuzluklara karşı çıkmanın İYİ Parti'nin görevi olduğunu aktaran Dervişoğlu, "Bulduğumuz çözümleri, yaşadığımız yörelerin dertlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin aracılığıyla dile getirip kamuoyunda tartışılır hale getirmek suretiyle, bu problemlerin çözümü yolunda hem yol gösterici ve uyarıcı vasfımızı kullanıp iktidarı harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bir haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik varsa da onun karşısında sizin adınıza durmaya çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, ardından Şarköy ilçesine geçerek 1993 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in kabrini ziyaret etti. Burada dua eden Dervişoğlu, kabre karanfil bıraktı. Dervişoğlu, daha sonra Atatürk Caddesi'nde esnaflarla bir süre sohbet etti.