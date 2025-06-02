Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan İlkay Dönmez, bir yunusun tekneyi takip ettiğini gördü.
Dönmez, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Dönmez, gazetecilere, yunusun teknelerine eşlik etmesinin keyif verici olduğunu ve güzel anlar yaşadıklarını söyledi.
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