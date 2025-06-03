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        İlkokul öğrencileri Çorlu Adliyesi'ni ziyaret etti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğrencileri, Çorlu Adliyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:01
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        İlkokul öğrencileri Çorlu Adliyesi'ni ziyaret etti
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğrencileri, Çorlu Adliyesi'ni ziyaret etti.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul müdürü Eyüp Öztürk ile adliyeye gelen öğrencileri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel makamında ağırladı.

        Öğrencilerle sohbet eden Yücel, hakim ve savcı olmak için yapılması gerekenleri anlattı.

        Çorlu Adliyesi'nde 30 Cumhuriyet savcısının görev yaptığını belirten Yücel, "Ben başsavcı olarak 30 savcımız arasında iş bölümü yapıyorum. Burada bir sürü birim var, kimi mahkemelerde duruşma savcılığı yapıyor, kimi cezaeviyle ilgileniyor, kimi memur suçları ile ilgileniyor. Onlarla ilgili görev dağılımı yapıyorum ve savcılarımızın verdiği kararları inceliyorum en son. Bir hata var mı, yok mu gözden kaçabilecek bir şey var mı? Öyle bir şey tespit edersek onu düzeltiyoruz. Ama bu işin özü savcılıktır. Başsavcılık, biraz da idari görevdir. Her savcı bir başsavcı adayı olabilir." diye konuştu.

        Adalet Komisyonu Başkanı ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Obut da kendisini ziyaret eden öğrencilere adliyeyi gezdirdi.

        Çocuk savcılığını, çocuk hakimliğini gezen öğrencilere, ifadelerin nasıl alındığı da anlatıldı.

        Duruşma salonlarını da gezen öğrenciler, hazırladıkları temsili duruşmayı canlandırdı.

        Öğrencileri adliyede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Obut, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde karşılaşırız." dedi.

        Okul müdürü Eyüp Öztürk ise görmenin öğrenmedeki etkisinin, duymadan 4-5 kat daha fazla olduğunu belirterek öğrencilerin doyurucu bilgilere ulaştığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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