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        Trakya Veteranlar Ligi Şampiyonası'nda Dostspor Veteran takımı şampiyon oldu

        Trakya Veteranlar Ligi Şampiyonası'nda Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:45
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        Trakya Veteranlar Ligi Şampiyonası'nda Dostspor Veteran takımı şampiyon oldu
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        Trakya Veteranlar Ligi Şampiyonası’nda Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı şampiyonluğa ulaştı.

        Trakya Veteran Ligi Tertip Komitesi tarafından düzenlenen ve bölgeden 16 takımın katıldığı organizasyonda, final müsabakası Ergene Ulaş Stadyumu’nda oynandı.

        Finalde Lüleburgaz Veteran Takımı ile karşılaşan Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı, rakibini 6-3 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı.

        Tekirdağ Dostspor Veteran Takımının Kurucusu Zafer Soykırlı, yaptığı açıklamada, ligde ikinci kez şampiyon olduklarını belirtti.

        Gençlere örnek olmak amacıyla mücadele ettiklerini ifade eden Soykırlı, "Bugün her iki takım da oynadıkları futbolla şampiyonluğu hak etti. Verdikleri mücadele için Lüleburgaz Veteran Takımı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde yaklaşık 8 ay boyunca mücadele eden ve Trakya şampiyonu olan takım arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        Karşılaşmanın ardından Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, şampiyonluk kupasını Zafer Soykırlı'ya takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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