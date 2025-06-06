Şarköy'de polis ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.
Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, ilçedeki kontrol noktalarında durdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak kolonya ve çikolata ikram etti.
Ekipler, kontrollerde vatandaşlara emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız ve uykusuz araç kullanmamaları konularında uyarılarda bulundu.
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