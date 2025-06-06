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        Şarköy'de polis ekipleri vatandaşların bayramını kutladı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:07
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        Şarköy'de polis ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.

        Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, ilçedeki kontrol noktalarında durdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak kolonya ve çikolata ikram etti.

        Ekipler, kontrollerde vatandaşlara emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız ve uykusuz araç kullanmamaları konularında uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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