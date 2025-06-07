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        Tekirdağ'da Karamehmet Mahallesi yıllardır leyleklere yuva oluyor

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesi, yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:46
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        Tekirdağ'da Karamehmet Mahallesi yıllardır leyleklere yuva oluyor
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesi, yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

        Mahalleye her yıl ilkbahar aylarında gelen leylekler büyük bir sevinçle karşılanıyor.

        Mahalledeki elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin yavrularını büyütmesini mahalleli ve ziyaretçiler ilgiyle takip ediyor.

        Mahallede 5 elektrik direğine Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerinin yerleştirdiği platformlara her yıl yuva yapan leylekler, yavrularını büyüttükten sonra tekrar göç ediyor.

        Mahalleye gelen ziyaretçilerden Mustafa Yıldız, AA muhabirine, mahalledeki direklerin üstlerindeki leylek yuvalarının dikkatini çektiğini söyledi.

        Herkesin leyleklerin fotoğraflarını çektiğini ifade eden Yıldız, "Buradan geçerken durup leylekleri izliyoruz arada. Zaman zaman başka insanlarında durduğunu görüyoruz. Mahallelerin neşesi oluyor bu hayvanlar. Tekirdağ'da bir çok mahallede böyle çok sayıda leylek yuvası var. Leyleklerin göç yolu üzerinde olmasından dolayı her yıl çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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