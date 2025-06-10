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        Çorlu'da kaybolan keçiler yol kenarında bulundu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kaybolan keçiler yol kenarında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:06
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        Çorlu'da kaybolan keçiler yol kenarında bulundu
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kaybolan keçiler yol kenarında bulundu.

        Zafer Mahallesi’ndeki bir çiftliğin sahibi, beslediği keçilerin ağılda olmadığını fark ederek polise haber verdi.

        Polis, keçilerin çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak çalışma başlattı.

        Çevre yolunda keçi görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis, kaybolan keçileri yol kenarındaki otluk alanda buldu.

        Keçiler sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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